Retirer les DRM d'eBook avec Calibre

Lire en numérique c’est souvent

Rechercher des textes non disponibles

Subir des prix abusifs

Subir des restrictions abusives : interdictions de changer d’appareil, de marque, de copier coller des citations, … les fameux DRM

Rappel

Quand vous achetez un eBook Kindle sur Amazon (mais cela s’applique à bien d’autres fournisseurs), vous n’achetez pas pas un livre électronique. Et non !

On vous “concède” une licence de lecture. Lisez par vous même les “Conditions d’utilisation de la Boutique Kindle” : “Le Contenu Kindle vous est concédé sous licence, et non vendu”.

Cette concession peut vous être retirée (concrètement vos “livres” peuvent vous être retirés).

Vous me direz : “Amazon ne fait pas ça !”

Ben voyons…

Quelques articles

Donc

Avant de vouloir retirer d’iniques verrous numériques mon conseil : Se débarrasser des DRM, c’est d’abord favoriser tous les acteurs qui ne les utilisent pas !.

Comment ? Evitez d’acheter des eBooks avec DRM

Mais concrètement ?

Sur Amazon : je crois qu’un eBook sans DRM présente la mention “utilisation : illimitée”. Sans cette mention c’est DRM. C’est clair non ?

Sur Kobo : la mention DRM est explicitement indiquée comme ceci : Options de téléchargement : EPUB 2 (Adobe DRM)

Sur 7Switch : les DRM sont indiqué par un joli panneau de warning jaune bien visible. Mais j’ai mieux ! Vous pouvez parcourir les eBook sans DRM sur 7Switch.com avec ce lien

But de ce post

Vous avez acheté un eBook avec DRM ?

Voici une petite image pour vous décrire :

Je vais vous montrer la marche à suivre pour installer une extension dans Calibre :

Pour retirer les DRMs sur les EPUB

Je parle bien de l’EPUB.

Quand vous achetez un EPUB protégé, vous téléchargez un fichier .ascm qu’Adobe Digital Edition ouvre pour télécharger l’EPUB. C’est cet EPUB que vous pourrez ajouter à Calibre pour l’envoyer sur la liseuse de votre choix (y compris un Kindle)

Je ne couvre pas les PDFs (je n’en achète jamais : ce ne sont pas des eBooks)

J’utilise :

la version actuelle de Calibre

Windows 10 64 bits

Le zip du plug-in

EPUB

Télécharger ce fichier : DeDRM_plugin.zip Ouvrir Calibre Préférences : Extensions (dans la rubrique avancée) :

Charger un module d’extension depuis un fichier :

Choisissez votre fichier : DeDRM_plugin.zip Appliquer :

Et voilà !

Chaque fois que vos ajouterez un fichier EPUB à calibre il sera dé DRMisé

AZW Amazon Kindle

Nul besoin d’un autre plug-in. Vous avez besoin du numéro de série du Kindle.

Je récupère mes fichiers protégés par DRM depuis mon Kindle (un ancien modèle le 3G avec clavier).

Calibre reconnaissant mon Kindle, j’ajoute directement mes eBooks à la bonne bibliothèque.

Sur le Kindle

Vous aurez donc besoin du numéro de série de votre Kindle

Sur mon modèle de Kindle, la marche à suivre est la suivante :

Bouton Home Bouton Menu Choisissez Settings Le “Serial Number” se trouve sous “Device Info” : 4 blocs de 4 lettres et chiffres

Notez-le bien

Sur Calibre

Ouvrir Calibre Préférences : Extensions (dans la rubrique avancée) :

Retrouvez le plug-in sous “modules d’extension Type de fichier” Sélectionnez DeDRM :

Cliquez sur “Personnaliser le module d’extension Choisissez eInk Kindle Ebooks Entrez votre numéro de série de Kindle sans espace en faisant attention à rester en majuscules et à respecter les zéros et les “O” majuscules OK Appliquer : Relancer calibre

Et voilà !

Enfin presque !

Certains eBooks Amazon ne voulaient pas passer. Je les ai retéléchargés sur le Kindle et là plus de soucis

Pour les linuxiens

Referez-vous à la page suivante, car d’autres manipulations sont nécessaires : ACSM on Linux

Conclusion

Vos eBooks achetés sont à vous (quoi qu’en pensent les vendeurs et le législateur)

Sauvegardez vos eBooks déprotégés !

